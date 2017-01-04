В Пензе в ходе рейда выявлено пять просящих милостыню бродяг Общество

Пенза, 4 января 2017. PenzaNews. Представители пензенского городского комплексного центра срочной социальной помощи населению выявили пять человек, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, в ходе рейда, проведенного в минувший вторник, 3 января, в том числе по расселенным и ожидающим сноса зданиям.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, у каждого из этих людей специалисты выяснили причины, по которым они оказались на улице.

Данным гражданам выдали продовольственные наборы, теплую одежду и направления в дом ночного пребывания, на флюорографическое обследование и в областную наркологическую больницу.

Также они получили памятки с адресами учреждений соцзащиты, где бездомные могут получить квалифицированную помощь.

Помимо этого, всем выявленным лицам напомнили правила обращения с газовыми приборами.