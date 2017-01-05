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Госавтоинспекция из-за ухудшения погоды призвала водителей строго следовать ПДД

12:47 | 05.01.2017 | Общество

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Пенза, 5 января 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции Пензенской области призвали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения в связи с ожидаемым ухудшением погоды в ближайшие дни.

Госавтоинспекция из-за ухудшения погоды призвала водителей строго следовать ПДД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — говорится в сообщении управления ГИБДД УМВД России по региону.

В нем добавляется, что повышенная осторожность требуется и от пешеходов.

«Необходимо помнить, что в неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком», — отмечается в тексте.
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