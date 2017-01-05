Храмы Пензенской области проверяют на безопасность в преддверии Рождества Общество

Пенза, 5 января 2017. PenzaNews. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Пензенской области совместно с полицейскими проводят проверки храмов региона на предмет обеспечения пожарной безопасности.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе рейдов, организованных в преддверии Рождества Христова, с настоятелями церквей и храмов проводят внеплановые инструктажи, в том числе о порядке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Специалисты осматривают доступ к путям эвакуации, контролируют наличие первичных средств пожаротушения, а также надежность закрепления светильников, подсвечников и ковровых дорожек.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, к настоящему времени проведены проверки храмов на территории Лунинского, Земетчинского, Каменского, Колышлейского и Малосердобинского районов.