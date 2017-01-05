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Мэр оценил условия для отдыха горожан в центральном парке Пензы

14:57 | 05.01.2017 | Общество

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Пенза, 5 января 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил детский праздник в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в четверг, 5 января.

Мэр оценил условия для отдыха горожан в центральном парке Пензы

Фото: Penza-gorod.ru

Вместе со своим заместителем Владимиром Попковым и начальником городского управления культуры Верой Фейгиной в сопровождении ростовых кукол он проследовал к развлекательному городку «Зимняя сказка», украшенному ледовыми фигурами.

Для посетителей ЦПКиО здесь были организованы зимние забавы и конкурсы.

Мэр осмотрел территорию парка и обсудил с ответственными лицами его дальнейшее благоустройство.

«В дни школьных каникул сюда приходят многие жители и гости Пензы, чтобы весело провести время вместе с семьей. Наша задача, чтобы активный отдых был организованным и безопасным», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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