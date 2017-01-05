Мэр оценил условия для отдыха горожан в центральном парке Пензы Общество Пенза, 5 января 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил детский праздник в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в четверг, 5 января. Фото: Penza-gorod.ru Вместе со своим заместителем Владимиром Попковым и начальником городского управления культуры Верой Фейгиной в сопровождении ростовых кукол он проследовал к развлекательному городку «Зимняя сказка», украшенному ледовыми фигурами. Для посетителей ЦПКиО здесь были организованы зимние забавы и конкурсы. Мэр осмотрел территорию парка и обсудил с ответственными лицами его дальнейшее благоустройство. «В дни школьных каникул сюда приходят многие жители и гости Пензы, чтобы весело провести время вместе с семьей. Наша задача, чтобы активный отдых был организованным и безопасным», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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