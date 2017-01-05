Коллектив пензенского Минтруда скорбит в связи с гибелью коллег из Саратова Общество

Пенза, 5 января 2017. PenzaNews. Сотрудники Минтруда Пензенской области выразили соболезнования родным и коллегам троих работников Минсоцразвития Саратовской области — Наталии Глинской, Серафимы Первушиной и Илгиза Бикбаева, трагически погибших в ДТП по пути из командировки.

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К соболезнованиям также присоединились руководители и сотрудники учреждений соцзащиты и соцобслуживания Пензенской области, члены общественного совета при ведомстве.

«Выражаем слова поддержки всем, кто потерял коллег и друзей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального Минтруда в четверг, 5 января.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», авария произошла на 251 км автодороги «Сызрань — Волгоград» вечером 3 января. Автомобиль «Chevrolet Niva» врезался в световую опору.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.