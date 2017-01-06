В Пензе в районе «Моей родни» на улице Окружной образовался транспортный затор Общество

Пенза, 6 января 2017. PenzaNews. Транспортный затор образовался в районе магазина «Моя родня» на улице Окружной в Пензе из-за ежегодного розыгрыша призов в пятницу, 6 января.

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Часть людей, приехавших на стартовавший в 12.00 розыгрыш, сумели оставить автомобили непосредственно возле торгового центра, а остальные были вынуждены припарковать транспортные средства вдоль дороги, что существенно сузило проезжую часть.

В результате на улице Окружной оказалось затруднено движение автомобилей в обе стороны на участке от спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» до торгового центра «Окружной». При этом проезд в сторону торгового центра осложнен из-за потока автомобилей, поворачивающих на улицу Кижеватова.

На данном участке дороги в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции, которые регулируют транспортные потоки. Особое внимание они уделяют перекресткам, где водители съезжают на второстепенные дороги.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в предыдущие годы розыгрыши от «Моей родни» также приводили к транспортным коллапсам.