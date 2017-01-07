В Пензенской области объявлено штормовое предупреждение Общество

Пенза, 7 января 2017. PenzaNews. Сильные снегопады ожидаются на территории Пензенской области в субботу, 7 января, и в ночь на воскресенье, 8 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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В ведомстве напомнили, что при неблагоприятных погодных явлений рекомендуется убрать вещи с балконов и лоджий, не прятаться около стен домов, уходя из дома, закрывать окна и отключать все электроприборы, подготовить автономные источники освещения, по возможности переставить личное транспортное средство на крытую стоянку.

Если непогода застала на улице, необходимо укрыться в магазине или доме, держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций, а также запрещается находиться вблизи ЛЭП.

При сильном ветре за пределами населенного пункта целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу.

В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале.

При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий жителям Пензенской области следует звонить по номеру 01 или 112 — с сотового телефона.