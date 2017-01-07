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В Пензенской области изъято 6,7 тыс. флаконов спиртосодержащей косметической продукции

16:29 | 07.01.2017 | Общество

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Пенза, 7 января 2017. PenzaNews. Более 6,7 тыс. флаконов спиртосодержащей косметической продукции изъято в пяти объектах торговой сети в Пензенской области.

В Пензенской области изъято 6,7 тыс. флаконов спиртосодержащей косметической продукции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Совместно с органами управления МВД по Пензенской области был выявлен лосьон «Боярышник» в стеклофлаконах по 100мл в количестве 603 штук, лосьон «На бруньках» по 100мл в количестве 2,5 тыс. штук, лосьон «Хлебный» по 100 мл 3 тыс. 610 штук», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что производителем лосьонов является ТОО «Фармацея-Plus», зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Оспанова, 58В, квартира 21.

«Вся продукция, изъятая из оборота, направлена на экспертизу», — добавили в пресс-службе.
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