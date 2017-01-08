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В Мокшанском районе в двух магазинах выявлены факты незаконного оборота алкоголя

13:30 | 08.01.2017 | Общество

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Пенза, 8 января 2017. PenzaNews. Факты незаконного оборота алкогольной продукции выявлены в двух магазинах в Мокшанском районе Пензенской области в ходе рейда в воскресенье, 8 января.

В Мокшанском районе в двух магазинах выявлены факты незаконного оборота алкоголя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Выявлен факт реализации алкогольной продукции без лицензии в предприятии общественного питания кафе «Весна» вдоль федеральной трассы М5 «Урал», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что в рабочем поселке Мокшан выявлен факт продажи водки «Белая береза» без лицензии и без специальных марок.

«Незаконная реализация осуществлялась в торговом объекте «Шоколад», расположенном на улице Засечной», — добавили в министерстве.

В Минсельхозе отметили, что информация о данных фактах направлена в территориальное отделение полиции.
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