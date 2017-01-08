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В Пензе обнаружены девять автомобилей, брошенных на обочинах

16:05 | 08.01.2017 | Общество

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Пенза, 8 января 2017. PenzaNews. Девять автомобилей, припаркованные длительное время на обочинах Пензы, выявлены в ходе еженедельного рейда, состоявшегося в воскресенье, 8 января.

В Пензе обнаружены девять автомобилей, брошенных на обочинах

Фото: Penza-gorod.ru

«Остаются припаркованными заваленные снегом после механической уборки специальной техникой дорожных служб грузовой автомобиль «Volvo» на проспекте Победы, эвакуатор «Isuzu» возле торгового центра «Буратино». На проспекте Строителей обнаружены «ГАЗель», «ГАЗ-3310 Валдай», «MAN», а также легковой автомобиль «Volvo» без регистрационных знаков. В районе парка 40-лет Победы припаркован грузовой автомобиль «Volvo», а на улице Карпинского — «ГАЗель», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии.

В администрации Пензы подчеркнули, что такая парковка указывает на недобросовестное отношение владельцев автотранспортных средств к чистоте, благоустройству и соблюдению улично-дорожной сети требованиям норм и правил ее содержания.

«Администрация Пензы, управление по делам ГО и ЧС города и МУП «Пензадормост» обращаются к автовладельцам легковых и грузовых автомобилей с просьбой переместить транспортные средства в места, позволяющее хранить автомобиль без создания помех при организации работ по благоустройству территории города», — добавили в пресс-службе.
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