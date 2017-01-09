Пензенские пенсионеры получат единовременную выплату в 5 тыс. рублей до 28 января Общество

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Пенсионеры Пензенской области получат единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей в полном объеме в установленные сроки — с 13 по 28 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда России по региону Елена Ильичева.

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«К тем, кто пенсию получает раньше, в этих числах почтальон придет дополнительно. Они должны быть об этом уведомлены», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что остальные пенсионеры получат дополнительные 5 тыс. рублей вместе с пенсией.

Елена Ильичева подчеркнула, что до 28 января средства будут доведены до всех пенсионеров, независимо от того, получают они пенсию через «Почту России» или другую организацию.