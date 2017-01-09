В Пензенской области в каникулы около 170 водителей попались на пьяной езде Общество

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. 168 водителей задержаны на дорогах Пензенской области за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в период с 31 декабря по 8 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Из них 19 водителей были задержаны по информации, полученной от граждан», — уточнили в Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что основной задачей проведенных профилактических мероприятий являлось предупреждение ДТП, происходящих по вине нетрезвых граждан.

«Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет», — напомнили в управлении.