19:04:23 Понедельник, 9 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области в каникулы около 170 водителей попались на пьяной езде

18:14 | 09.01.2017 | Общество

Печать

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. 168 водителей задержаны на дорогах Пензенской области за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в период с 31 декабря по 8 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области в каникулы около 170 водителей попались на пьяной езде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Из них 19 водителей были задержаны по информации, полученной от граждан», — уточнили в Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что основной задачей проведенных профилактических мероприятий являлось предупреждение ДТП, происходящих по вине нетрезвых граждан.

«Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет», — напомнили в управлении.
Актуальное
Читайте также
ФАС займется соглашением фирмы «Экопенза» и МУП по очистке города И.о. главврача пензенской областной больницы назначена Ирина Фролова
В Пензе вор спрятал украденный из столовой телевизор в снегу, а затем сдал его в ломбард Вице-мэр Пензы проверил качество уборки снега во дворах
Пензенское оборудование поставят в Германию В Каменском районе мужчина обвиняется в убийстве 80-летней матери
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама