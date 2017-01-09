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В Пензе на горячую линию по борьбе с нелегальным алкоголем поступило более 100 обращений

20:00 | 09.01.2017 | Общество

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Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области оставили более 100 обращений на горячую телефонную линию, которая работала в период месячника по борьбе с нелегальной алкогольной продукцией в период с 5 декабря по 5 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Пензе на горячую линию по борьбе с нелегальным алкоголем поступило более 100 обращений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Большая часть звонков поступила из Пензы и Пензенского района.

Кроме того, о нарушениях сообщали представители Бессоновского, Нижнеломовского, Мокшанского, Шемышейского и Городищенского районов.

Информация касалась, в частности, фактов продажи контрафактной водки и другого крепкого алкоголя, торговли различными спиртосодержащими настойками и лосьонами, а также самогоном.

Поступившие на горячую линию сведения были переданы в соответствующие инстанции.
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