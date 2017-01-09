В Пензенской области за 2016 год снизилось количество пожаров Общество

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Устойчивое снижение количества пожаров и сопутствующих им случаев гибели людей отмечается в Пензенской области по итогам 2016 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

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«В прошлом году по сравнению с 2015-м их количество сократилось с 1 тыс. 196 до 1 тыс. 151, а случаев гибели людей от опасных факторов пожаров стало немного меньше», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что подавляющее большинство пожаров и возгораний происходило в жилых домовладениях и надворных постройках граждан.

«На 20% снизилось количество пожаров, причиной которых стало неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, В 3,3 раза — пожаров от детской шалости с огнем», — уточнили в управлении.

В ведомстве добавили, что вместе с тем на 80% возросло число пожаров из-за нарушений правил устройства и эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, на 2% — по причине неисправных отопительных печей.

Подводя итоги прошедших праздников, в пресс-службе сообщили, что в период с 31 декабря по 8 января произошло 22 пожара, что на семь меньше чем в прошлогодние каникулы; зарегистрировано три случая гибели людей.