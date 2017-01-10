Жительница Городищенского района осуждена за уклонение от уплаты алиментов Общество

Городище, 10 января 2017. PenzaNews. Наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства назначено 40-летней жительнице села Новые Забалки Городищенского района Пензенской области, которую мировой судья признал виновной в уклонении от уплаты алиментов.

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«В сентябре 2016 года женщина была привлечена к административной ответственности за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, за что получила наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов. Однако по ноябрь она продолжала уклоняться от перечисления средств на содержание двоих детей 1999 и 2002 годов рождения, мер к трудоустройству не предпринимала», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что женщина была привлечена к уголовной ответственности за неоднократную неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей.

«В период следствия она устроилась на работу в качестве доярки. Приговор в законную силу не вступил», — добавила собеседница агентства.