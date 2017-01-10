Анне Волченковой вручили знак «За заслуги в развитии города Пензы» Общество

Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» вручен заслуженному врачу РСФСР Анне Волченковой, проработавшей в областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко с 1958 по 2011 годы.

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Поблагодарить Анну Волченкову за большой личный вклад в развитие и совершенствование системы здравоохранения к ней домой приехали глава города Валерий Савельев и вице-мэр Пензы Владимир Попков.

Валерий Савельев, который с 1994 по 2006 годы был торакальным хирургом, завотделением и заместителем главврача пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко, сразу же отметил, что в свое время им довелось работать вместе.

«Я оперировал, а Вы давали наркоз. И не одну операцию, а довольно-таки часто. […] С Вами всегда было спокойно и легко оперировать, потому что больной находился в хорошем наркозе», — сказал он.

Валерий Савельев особо обратил внимание на то, что Анна Волченкова является одним из первых врачей-анестезиологов в Пензенской области.

В свою очередь она добавила, что также знакома и с Владимиром Попковым — еще со времени его работы санитаром.

Вместе с памятным знаком Валерий Савельев вручил заслуженному врачу удостоверение и диплом, а также подарок — плед.

Анна Волченкова поблагодарила главу города и вице-мэра за внимание, после чего хозяйка и гости продолжили общение за чашкой чая.