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В Кузнецке в 2017 году благоустроят девять родников

15:15 | 10.01.2017 | Общество

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Кузнецк, 10 января 2017. PenzaNews. Девять родников намечено благоустроить в Кузнецке Пензенской области в 2017 году, который в России объявлен Годом экологии.

В Кузнецке в 2017 году благоустроят девять родников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В рамках акции «Чистая вода» экологический совет совместно с учащимися школ города, среднеспециальных учебных заведений займется очисткой и благоустройством девяти родников, находящихся на территории города. Каждый член совета будет закреплен за родником», — пояснил эколог МКУП «Зеленый город», председатель экологического совета Кузнецка Владимир Шувалов.

Он добавил, что в течение года планируется также уделить внимание разбивке новых скверов и решению вопроса о заключении договоров на вывоз твердых бытовых отходов предпринимателями.

По словам Владимира Шувалова, к решению данного вопроса планируется привлечь представителей бизнеса и неравнодушных жителей Кузнецка, сообщает пресс-служба мэрии.
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