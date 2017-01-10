В Пензе сотрудникам МЧС напомнят нюансы работы в мирное и военное время Общество

Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Тактико-строевые занятия с личным составом главного управления МЧС России по Пензенской области, посвященные приведению в готовность к действиям по предназначению в мирное и военное время, стартовали во вторник, 10 января.

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В начале были поставлены задачи на весь период обучения.

До сотрудников доведены требования федеральных законов по вопросам обороны государства, порядок оповещения и сбора при введении высших степеней готовности.

В центре внимания также находился план первоочередных мероприятий начальника главного управления МЧС России Пензенской области, выполняемых при непосредственной подготовке к переводу и при переходе ведомства на работу в условиях военного времени.

Как сообщает пресс-служба ведомства, занятия рассчитаны на три дня.