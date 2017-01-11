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Авиарейсы из Пензы в Казань и Нижний Новгород планируется сохранить

13:32 | 11.01.2017 | Общество

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Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Авиарейсы из Пензы в Казань и Нижний Новгород планируется сохранить, хотя эти направления не включены в программу субсидирования региональных воздушных перевозок на 2017 год. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов в среду, 11 января.

Авиарейсы из Пензы в Казань и Нижний Новгород планируется сохранить

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы сейчас с компанией «Авиа Менеджмент» обсуждаем, каким образом будем осуществлять перевозки по маршрутам «Пенза — Казань» и «Пенза — Нижний Новгород». Планируем эти перевозки сохранить, но пока не готовы сказать, сколько дней в неделю и по какому из маршрутов будут [полеты]», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что востребованность рейсов в Казань больше, чем в Нижний Новгород.

Валерий Беспалов добавил, что отсутствие субсидий из федерального бюджета на пассажирах не должно сказаться.

«На стоимости билетов это не отразится. Она останется примерно на том же уровне», — уточнил он.

Валерий Беспалов пояснил также, что в бюджете Пензенской области на 2017 год заложены средства на поддержку авиасообщения с городами Приволжского федерального округа.

«В бюджете областном субсидии сохранены. То есть эти маршруты будут, но не готов сказать в каком объеме пока. Это не только от нас зависит», — резюмировал собеседник агентства.
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