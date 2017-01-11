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В Пензе мужчина умер от «гонконгского» гриппа

15:29 | 11.01.2017 | Общество

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Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. 38-летний мужчина скончался от гриппа H3N2, который еще называют «гонконгским», в одной из пензенских больниц.

В Пензе мужчина умер от «гонконгского» гриппа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Манухина, это произошло еще в минувшую субботу, 7 января.

«Умер в лечебном учреждении в Пензе», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, причиной летального исхода стало позднее обращение пациента к врачу.

«Он имел хронические заболевания верхних дыхательных путей», — отметила Татьяна Манухина.

По данным управления Роспотребнадзора по Пензенской области, за первую неделю 2017 года в регионе зарегистрировано 1 тыс. 711 человек с простудными заболеваниями, из них 14 — с гриппом А, который лабораторно подтвержден. Уровень заболеваемости пока находится ниже эпидпорога.
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