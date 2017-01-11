В Пензе губернатор предложил организовать речное движение от «Ростка» до «Спутника» Общество

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил организовать движение по Суре — от монумента «Росток» до города «Спутник», предварительно частично очистив русло реки в центре Пензы.

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«Надо организовать речное движение от «Ростка» до «Спутника», соорудить пристани по пути следования, чтобы небольшие суда могли курсировать в этом направлении. Думаю, многие жители с удовольствием воспользовались бы речным видом транспорта», — сказал он в ходе совещания с участием представителей регионального правительства и мэрии Пензы, состоявшегося в среду, 11 января.

Он добавил, что следует тщательно проработать все этапы реализации данного проекта.

«Необходимо разработать дорожную карту организации, финансирования и проведения очистительных работ на отдельных участках русла Суры для того, чтобы проложить свободный фарватер», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.