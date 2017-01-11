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В Пензе открыта горячая линяя для желающих бросить курить

17:00 | 11.01.2017 | Общество

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Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Горячая линяя для жителей Пензенской области, которые хотят бросить курить, начала работу по телефону: +7 (8412) 45-42-62.

В Пензе открыта горячая линяя для желающих бросить курить

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Задать интересующие вопросы специалистам можно по будням с 8.00 до 16.00.

По словам главврача пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяны Батраковой, на базе которого организована горячая линия, курение вредит практически всему организму, но особенно страдают дыхательная и сердечно-сосудистая системы.

«Специалисты расскажут о преимуществах отказа от курения, негативных последствиях потребления табака, предоставят информацию о получении медицинской помощи по лечению табачной зависимости в каждом районе Пензенской области», — цитирует Татьяну Батракову пресс-служба регионального Минздрава.
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