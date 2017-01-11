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В Пензенской области планируют открыть заказники на территории 10,5 тыс. га

16:44 | 11.01.2017 | Общество

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Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Особо охраняемые природные территории общей площадью 10,5 тыс. га планируется открыть в Пензенской области в 2017 году.

В Пензенской области планируют открыть заказники на территории 10,5 тыс. га

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минлесхоза, на территории Сосновоборского района ведется работа по созданию дендропарка имени Н.А. Цуканова, площадь которого составит около 10 га.

С 4,1 тыс. до 7,2 тыс. га будет увеличена территория нижнеломовского заказника в Наровчатском районе.

Также намечено расширить площадь памятника природы «Ясеневая дубрава» со 100 до 500 га.

Кроме того, ведется подготовка к образованию государственного природного зоологического заказника «Неверкинский», где обитают сурки.

В Пензенской области находится 78 памятников природы регионального значения. Общая площадь особо охраняемых территорий составляет 57,1 тыс. га.
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