В Пензе предложено открыть сквозной проезд через Центральный рынок

Как отметил ее автор Владимир Баталин, на рынке почти не осталось палаток, а часть улицы Бакунина занимает стоянка.
По его мнению, в сложившихся условиях целесообразно организовать прямой проезд между улицами Урицкого и Кирова.
«Это уже давно обещают городские власти, но воз и ныне там, а автотранспорт мучается в пробках на улице Урицкого в связи с ремонтом Свердловского моста. Прямое движение по улице Бакунина очень хорошо бы разгрузило центр города», — пояснил Владимир Баталин.
По данным на 13.30, инициативу поддержали два человека. Если это предложение наберет 200 голосов, оно будет передано на рассмотрение в администрацию Пензы.
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