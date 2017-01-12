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В Пензе предложено открыть сквозной проезд через Центральный рынок

13:43 | 12.01.2017 | Общество

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Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Инициатива об организации сквозного проезда по улице Бакунина через территорию Центрального рынка размещена на портале «Открытая Пенза» в четверг, 12 января.

В Пензе предложено открыть сквозной проезд через Центральный рынок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отметил ее автор Владимир Баталин, на рынке почти не осталось палаток, а часть улицы Бакунина занимает стоянка.

По его мнению, в сложившихся условиях целесообразно организовать прямой проезд между улицами Урицкого и Кирова.

«Это уже давно обещают городские власти, но воз и ныне там, а автотранспорт мучается в пробках на улице Урицкого в связи с ремонтом Свердловского моста. Прямое движение по улице Бакунина очень хорошо бы разгрузило центр города», — пояснил Владимир Баталин.

По данным на 13.30, инициативу поддержали два человека. Если это предложение наберет 200 голосов, оно будет передано на рассмотрение в администрацию Пензы.
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