В Пензе предложено открыть сквозной проезд через Центральный рынок Общество

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Инициатива об организации сквозного проезда по улице Бакунина через территорию Центрального рынка размещена на портале «Открытая Пенза» в четверг, 12 января.

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Как отметил ее автор Владимир Баталин, на рынке почти не осталось палаток, а часть улицы Бакунина занимает стоянка.

По его мнению, в сложившихся условиях целесообразно организовать прямой проезд между улицами Урицкого и Кирова.

«Это уже давно обещают городские власти, но воз и ныне там, а автотранспорт мучается в пробках на улице Урицкого в связи с ремонтом Свердловского моста. Прямое движение по улице Бакунина очень хорошо бы разгрузило центр города», — пояснил Владимир Баталин.