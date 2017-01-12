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В Пензе за неделю до Крещения лед на водоемах недостаточно окреп

17:19 | 12.01.2017 | Общество

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Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Лед на водоемах Пензы в местах, где предполагается массовое пребывание людей на Крещение — в ночь на четверг, 19 января — не способен выдержать большое количество горожан. К такому выводу пришли сотрудники управления по делам ГО и ЧС Пензы, по итогам проведенного рейда.

В Пензе за неделю до Крещения лед на водоемах недостаточно окреп

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, опасная обстановка сложилась из-за потепления в начале января.

«В основном лед состоит из слоев снега и воды, а не сплошного массива замерзшей воды. Он не только тонкий — всего 10 см, но и рыхлый по структуре. В связи с этим существует опасность пребывания людей на льду», — пояснили в администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году в Пензенской области было оборудовано 25 крещенских купелей.

В Пензе действовало два санкционированных места для купаний — на территории гостиничного комплекса «Русская охота» в Ахунах и на реке Суре в районе улицы Рылеева, 1А.

В Пензенском районе купели были оборудованы на территории города «Спутник» и в селе Соловцовка.
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