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Повар школы села Пыркино оштрафован за рыбу и яйца без документов

09:43 | 13.01.2017 | Общество

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Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Повар школы села Пыркино Бессоновского района Пензенской области оштрафован за отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на рыбную и птицеводческую продукцию.

Повар школы села Пыркино оштрафован за рыбу и яйца без документов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вся пищевая продукция, в том числе животноводческая, поступает в школу на склад хранения в пищеблок с последующим использованием и для переработки. Был выявлен факт заготовки рыбы свежемороженой весом около 11 кг и 120 куриных яиц без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также эпизоотическое благополучие места ее изготовления и выхода», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она уточнила, что все продукты были закуплены по товарным накладным, наличие которых недостаточно для подтверждения безопасности пищевого товара.

«Таким образом, повар школьной столовой, являясь должностным лицом, ответственным за поступление продуктов в пищеблок, не проконтролировал наличие документов на продукцию и допустил ее использование в приготовлении блюд для питания учащихся, тем самым совершив административное правонарушение», — пояснила собеседница агентства.
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