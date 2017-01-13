В Пензенской области предлагается ввести квоты для приема на работу бывших заключенных

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Публичные консультации по проекту закона «О квотировании рабочих мест для лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, проживающих в Пензенской области» будут проведены в период с 16 по 30 января.
С проектом закона все желающие могут ознакомиться на сайте Минтруда региона.
Как отмечается в пояснительной записке, осужденные, отбывшие наказание в местах лишения свободы, являются нежеланными работниками, в том числе из-за невысокой мотивации к труду и невысокой квалификации.
По официальным данным, ежегодно за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости обращаются более 100 граждан из данной категории, из них трудоустраиваются около 30%.
С целью решения этой проблемы предлагается установить квоты для трудоустройства осужденных лиц.
Ожидается, что в случае принятия законопроекта удастся повысить удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц, снизить уровень преступности, а также предупредить совершение новых преступлений.
Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter