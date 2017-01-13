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В Пензенской области предлагается ввести квоты для приема на работу бывших заключенных

18:15 | 13.01.2017 | Общество

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Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Публичные консультации по проекту закона «О квотировании рабочих мест для лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, проживающих в Пензенской области» будут проведены в период с 16 по 30 января.

В Пензенской области предлагается ввести квоты для приема на работу бывших заключенных

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С проектом закона все желающие могут ознакомиться на сайте Минтруда региона.

Как отмечается в пояснительной записке, осужденные, отбывшие наказание в местах лишения свободы, являются нежеланными работниками, в том числе из-за невысокой мотивации к труду и невысокой квалификации.

По официальным данным, ежегодно за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости обращаются более 100 граждан из данной категории, из них трудоустраиваются около 30%.

С целью решения этой проблемы предлагается установить квоты для трудоустройства осужденных лиц.

Ожидается, что в случае принятия законопроекта удастся повысить удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц, снизить уровень преступности, а также предупредить совершение новых преступлений.
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