Елена Канашкина представлена губернатору в качестве главы пензенского управления Минюста Общество

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Директор департамента госслужбы и кадров министерства юстиции России Сергей Болтков официально представил губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву вновь назначенного руководителя регионального управления Минюста Елену Канашкину в пятницу, 13 января.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона положительно отозвался о работе прежнего руководителя ведомства Михаила Зелепукина, который переведен в другой регион.

«Хотел бы поблагодарить Вас и руководство Минюста РФ за поддержку кандидатуры Елены Анатольевны Канашкиной. Она имеет большой опыт работы, зарекомендовала себя как профессионал, умеющий аргументировано отстаивать принципиальную позицию, оперативно решать текущие вопросы», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к Сергею Болткову.

Он также пожелал новому руководителю ведомства успехов в работе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Канашкина Елена Анатольевна родилась в Пензе 16 мая 1965 года.

В 1988 году окончила Саратовский юридический институт имени Д.И. Курского.

Работала в органах МВД и Минюста России.

С 2005 по 2008 годы замещала должность начальника отдела законодательства субъекта РФ, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований управления Минюста России по Приволжскому федеральному округу.

С июля по декабрь 2008 года исполняла обязанности руководителя управления Минюста России по Пензенской области.

10 февраля 2009 года назначена на должность заместителя руководителя управления Минюста России по Пензенской области.

С 7 сентября 2016 года исполняла обязанности руководителя ведомства.

Государственный советник юстиции РФ первого класса.