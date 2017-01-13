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В Пензе предложено разъяснять трудящимся правила расчета больничного и выдавать витамины

16:24 | 13.01.2017 | Общество

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Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Завотделом социально-трудовых отношений и гарантий федерации профсоюзов Пензенской области Светлана Омельченко предложила повысить осведомленность трудящихся о своих правах в период болезни и выдавать витамины на рабочем месте.

В Пензе предложено разъяснять трудящимся правила расчета больничного и выдавать витамины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прежде всего необходимо информировать граждан о порядке расчета больничного листа. […] Второе, конечно, [следует] осуществлять контроль со стороны профсоюзов за состоянием здоровья работников в период инфекционных заболеваний с дальнейшим информированием руководства», — сказала она в ходе круглого стола «Сохранение здоровья населения», состоявшегося в Законодательном собрании региона в пятницу, 13 января.

Светлана Омельченко добавила, что также работодателям можно рекомендовать выдачу медицинских масок сотрудникам, если они взаимодействуют с большим количеством людей.

«В данный момент начать проведение процедуры витаминизации, […] аскорбинку купить — это не проблема», — сказала она, отметив, что в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом можно заключить договора на проведение ежедневных профосмотров.

Кроме того, Светлана Омельченко предложила избегать массовых мероприятий.

«Для этого мероприятия и проводятся, чтобы люди их посещали. А мы рекомендуем людям их не посещать», — сказала она.
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