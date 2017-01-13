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Работодатели должны понимать, что люди не являются источником наживы — Евгений Трошин

17:27 | 13.01.2017 | Общество

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Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Работодатели не должны ставить прибыль и свои коммерческие интересы выше здоровья работников. Такое мнение выразил глава Минтруда Пензенской области Евгений Трошин в ходе обсуждения ситуации, когда менеджеры компаний вынуждают заболевших сотрудников трудиться.

Работодатели должны понимать, что люди не являются источником наживы — Евгений Трошин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я считаю, что здесь необходимо поднимать вопрос о банальной правовой культуре в этой части. Люди должны осознавать, что работники — это не источники наживы и получения прибыли. Это та рабочая лошадь, которая несет в светлое будущее работодателя, которая помогает ему реализовывать свои амбиции, планы», — сказал он в ходе круглого стола «Сохранение здоровья населения», состоявшегося в Законодательном собрании Пензенской области в пятницу, 13 января.

При этом министр отметил, что есть и добропорядочные работодатели, которые заботятся о здоровье своих сотрудников.

«Выдаются абонементы в фитнес-залы, покупаются билеты в бассейны и все, что с этим связано», — сказал он.
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