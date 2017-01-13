В Пензе с начала года на штрафстоянку отправили более 100 машин, мешавших уборке снега Общество

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции отправили 111 транспортных средств на специализированную стоянку по итогам рейдов, проведенных в Пензе с целью проверки соблюдения правил остановки и стоянки в период с 1 по 11 января. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Проверками были охвачены в первую очередь те участки, где оставленные на длительное время машины мешали уборке снега.

Так, только с Привокзальной площади для проведения уборки было эвакуировано 32 автомобиля.

По данным мэрии, для поддержания благоустройства на должном уровне на территории Пензы установлены дополнительные таблички «Работает эвакуатор». В частности, они появились в дополнение к уже имеющимся знакам на улицах Кураева, Максима Горького, Свердлова, Маршала Крылова, Славы, Лермонтова, Володарского, Пушкина, Кирова и некоторых других.