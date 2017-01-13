У теневого бизнеса нет будущего — Михаил Лисин Общество

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Председатель пензенского областного отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Михаил Лисин считает, что у теневого бизнеса, чаще всего не предполагающего официального трудоустройства работников, нет будущего.

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«Это бизнес, который в нашем обществе не должен себя проявлять. Его должно быть все меньше и меньше», — сказал он в ходе круглого стола «Сохранение здоровья населения», состоявшегося в Законодательном собрании Пензенской области в пятницу, 13 января.

По словам Михаила Лисина, для привлечения лучших кадров необходимо создавать привлекательные условия труда.

«Современный бизнес […] прекрасно понимает, что привлечь высококвалифицированного специалиста можно только в том случае, если он предоставит социальные условия, возможности и социально защитит на тот период, когда работник трудится на этом предприятии. [...] Конечно, это ОМС, но многие предприятия в Пензенской области включают еще ДМС [добровольное медицинское страхование]», — пояснил он.

Михаил Лисин добавил, что некоторые работодатели поощряют лучших сотрудников путевками в санатории и дома отдыха.

«Человек чувствует себя нужным на предприятии и понимает, что о нем заботятся», — подчеркнул он.