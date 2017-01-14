В Пензе собирают средства на запись выпуска звукового журнала «Сура» Общество

Пенза, 14 января 2017. PenzaNews. 15 тыс. рублей необходимо собрать для записи выпуска №3 звукового журнала для незрячих и слабовидящих людей «Сура», который создается в Пензе. Соответствующий проект размещен на краундфандинговой платформе Planeta.ru.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным на 12.00 субботы, 14 января, собрано 4 тыс. 900 рублей.

Неравнодушным людям предлагается купить акции, цена которых варьируется от 100 до 1 тыс. рублей. При этом жертвователи получат благодарности, ссылки на предыдущие номера журнала или нанесение логотипа на диск с изданием.

Все собранные средства пойдут на оплату студии звукозаписи.

Завершится сбор денег 1 февраля.

Записанный выпуск будет бесплатно распространяться среди инвалидов по зрению и людей с проблемами зрения в Пензенской области.