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В Пензе собирают средства на запись выпуска звукового журнала «Сура»

12:03 | 14.01.2017 | Общество

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Пенза, 14 января 2017. PenzaNews. 15 тыс. рублей необходимо собрать для записи выпуска №3 звукового журнала для незрячих и слабовидящих людей «Сура», который создается в Пензе. Соответствующий проект размещен на краундфандинговой платформе Planeta.ru.

В Пензе собирают средства на запись выпуска звукового журнала «Сура»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным на 12.00 субботы, 14 января, собрано 4 тыс. 900 рублей.

Неравнодушным людям предлагается купить акции, цена которых варьируется от 100 до 1 тыс. рублей. При этом жертвователи получат благодарности, ссылки на предыдущие номера журнала или нанесение логотипа на диск с изданием.

Все собранные средства пойдут на оплату студии звукозаписи.

Завершится сбор денег 1 февраля.

Записанный выпуск будет бесплатно распространяться среди инвалидов по зрению и людей с проблемами зрения в Пензенской области.
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