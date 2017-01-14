В Пензе наградили лучших работников прокуратуры Общество

Пенза, 14 января 2017. PenzaNews. Чествование лучших работников прокуратуры состоялось в Пензе в рамках мероприятия, посвященного 295-й годовщине образования надзорного ведомства, в субботу, 14 января.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к собравшимся, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником и отметил ответственность и верность долгу пензенских прокуроров.

«С момента образования системы прокуратуры прошло 295 лет, за это время многое изменилось в мире, в нашей стране, но неизменным остается преданность сотрудников ведомства соблюдению государственности и законов, защите интересов граждан», — сказал он.

Глава региона также выразил благодарность прокурору Пензенской области Наталье Канцеровой и всему коллективу ведомства за совместную деятельность в 2016 году.

«От вашей работы многое зависит — развитие бизнеса, промышленности, качество жизни людей. Впереди у нас много задач, и я надеюсь на дальнейшую совместную работу в интересах нашего региона», — добавил Иван Белозерцев.

После этого лучшие представители ведомства за многолетнее образцовое выполнение служебного долга, высокие достижения в поддержании законности и правопорядка на территории региона отмечены благодарностями, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.