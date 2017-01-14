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При храме в Каменке начнет работу центр поддержки семьи «Обернитесь!»

15:28 | 14.01.2017 | Общество

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Пенза, 14 января 2017. PenzaNews. Центр поддержки семьи «Обернитесь!» начнет работу при храме святого благоверного князя Александра Невского в Каменке Пензенской области.

При храме в Каменке начнет работу центр поддержки семьи «Обернитесь!»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что он будет вести деятельность по нескольким направлениям.

Так, многодетным и малообеспеченным семьям будет оказываться вещевая и предметная помощь, а также духовная поддержка священниками.

Также в центр смогу обратиться молодые люди, только собирающиеся вступить в брак или готовящиеся к рождению ребенка.

Внимание будет уделяться молодым и одиноким будущим мамам, сделавшим выбор в пользу рождения малыша.

Кроме того, сотрудники центра будут проводить совместные семейные праздники, мастер-классы, благотворительные акции совместно с социальным приютом города и школой-интернатом в Головинщино.

Также намечено создание библиотеки центра.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенской епархии, в настоящее время ведется поиск волонтеров.

«Нужны молодые и неравнодушные люди, которые на простые просьбы ближнего не могут пройти мимо, а также семьи, чей опыт воспитания детей будет полезен центру», — добавили в епархии.
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