При храме в Каменке начнет работу центр поддержки семьи «Обернитесь!»
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Пенза, 14 января 2017. PenzaNews. Центр поддержки семьи «Обернитесь!» начнет работу при храме святого благоверного князя Александра Невского в Каменке Пензенской области.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Ожидается, что он будет вести деятельность по нескольким направлениям.
Так, многодетным и малообеспеченным семьям будет оказываться вещевая и предметная помощь, а также духовная поддержка священниками.
Также в центр смогу обратиться молодые люди, только собирающиеся вступить в брак или готовящиеся к рождению ребенка.
Внимание будет уделяться молодым и одиноким будущим мамам, сделавшим выбор в пользу рождения малыша.
Кроме того, сотрудники центра будут проводить совместные семейные праздники, мастер-классы, благотворительные акции совместно с социальным приютом города и школой-интернатом в Головинщино.
Также намечено создание библиотеки центра.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенской епархии, в настоящее время ведется поиск волонтеров.
«Нужны молодые и неравнодушные люди, которые на простые просьбы ближнего не могут пройти мимо, а также семьи, чей опыт воспитания детей будет полезен центру», — добавили в епархии.