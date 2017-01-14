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В Пензенской области в пяти образцах незамерзайки обнаружен метанол

16:22 | 14.01.2017 | Общество

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Пенза, 14 января 2017. PenzaNews. Метанол обнаружен по итогам экспертизы в пяти образцах стеклоомывающих низкозамерзающих жидкостей, снятых с реализации в Пензенской области.

В Пензенской области в пяти образцах незамерзайки обнаружен метанол

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В двух образцах жидкости «Husky-30C» производства ООО «Лонгория», зарегистрированного по адресу: Москва, улица Введенского, 23А, строение 3, выработанного в июле 2016 года был обнаружен метанол. Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области вынесены предписания о снятии двух партий продукции с реализации в количестве 45 л и вынесены постановления об утилизации», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства.

В управлении Роспотребнадзора по региону добавили, что также метанол был обнаружен в образце жидкости «ArcticZone» с содержанием спирта 30% производства ООО «Купер Холдинг», зарегестрированного во Владимирской области в деревне Новое Аннино на улице Центральной, 22/1.

«Вынесено предписание о снятии продукции с реализации. Информация для принятия мер к производителю направлена в управление Роспотребнадзора по Владимирской области», — уточнили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре отметили, что также было вынесено предписание о снятии с реализации жидкости серии «Лазурь».

«Изготовитель ООО «Химсервис», адрес производства: Московская область, село Пирочи, улица Хуторская, 10Б. По результатам лабораторных исследований в жидкости был обнаружен метанол», — сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что также метанол выявлен в жидкости «Капелька», изготавливаемом ООО «Эко-Технология», зарегистрированного во Владимире на улице Дворянской, 27A.

«Вынесено предписание о снятии продукции с реализации», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что во всех случаях информация для принятия мер к производителю была направлена в региональные управления Роспотребнадзора.
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