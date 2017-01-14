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В Пензенской области пройдет образовательный форум школьников «Время действовать!»

17:17 | 14.01.2017 | Общество

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Заречный, 14 января 2017. PenzaNews. Образовательный форум школьников «Время действовать!» пройдет на базе детского оздоровительного лагеря «Время действовать!» с 27 марта по 1 апреля.

В Пензенской области пройдет образовательный форум школьников «Время действовать!»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он будет организован в рамках реализации гранта форума «Балтийский Артек», который выиграл куратор пилотной площадки Российского движения школьников на базе школы №221 Заречного Евгений Шелковой.

Форум будет посвящен развитию детского движения и пилотных площадок общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в Пензенской области. В его рамках предполагается работа по основным направлениям РДШ, обучение технологии социального проектирования, а также насыщенная культурно-досуговая программа.

Принять участие в мероприятии смогут учащиеся 7–9 классов школ Заречного, являющиеся активистами ученического самоуправления.

Заявки на участие в форуме принимаются до 15 марта, сообщает управление общественных связей Заречного.
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