Мэр Пензы призвал сконцентрироваться на вывозе снега Общество

Пенза, 15 января 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал представителей МУП «Пензадормост» сконцентрироваться на вывозе снега, который ранее был убран с городских улиц.

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Информируя мэра о проведенных работах, директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов сообщил, что сотрудники предприятия трудятся в круглосуточном режиме.

«За прошедшие сутки в общей сложности было вывезено 5,7 тыс. кубометров снега с улиц Терновского, Лермонтова и Суворова», — доложил он в ходе объезда города утром в воскресенье, 15 января.

По словам Виктора Кувайцева, после того, как проезжие части были очищены от снега, важно перейти к следующему этапу.

«Теперь основной задачей является его вывоз. Необходимо повысить интенсивность данного вида работ», — распорядился он.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, Виктор Кувайцев поручил продолжить уборку снежных валов с улиц Терновского и Лермонтова, активизировать работы на улицах Сухумской и Свердлова, а также привести в порядок тротуар около торгового центра «Слава» в Терновке.