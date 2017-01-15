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Мэр Пензы призвал сконцентрироваться на вывозе снега

11:07 | 15.01.2017 | Общество

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Пенза, 15 января 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал представителей МУП «Пензадормост» сконцентрироваться на вывозе снега, который ранее был убран с городских улиц.

Мэр Пензы призвал сконцентрироваться на вывозе снега

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Информируя мэра о проведенных работах, директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов сообщил, что сотрудники предприятия трудятся в круглосуточном режиме.

«За прошедшие сутки в общей сложности было вывезено 5,7 тыс. кубометров снега с улиц Терновского, Лермонтова и Суворова», — доложил он в ходе объезда города утром в воскресенье, 15 января.

По словам Виктора Кувайцева, после того, как проезжие части были очищены от снега, важно перейти к следующему этапу.

«Теперь основной задачей является его вывоз. Необходимо повысить интенсивность данного вида работ», — распорядился он.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, Виктор Кувайцев поручил продолжить уборку снежных валов с улиц Терновского и Лермонтова, активизировать работы на улицах Сухумской и Свердлова, а также привести в порядок тротуар около торгового центра «Слава» в Терновке.
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