В Пензе гости «Спасских вечеров» попробовали сбитень и покатались на собачьей упряжке Общество

Пенза, 15 января 2017. PenzaNews. Каждый из гостей фестиваля православной культуры «Спасские вечера», который в четвертый раз прошел в Пензе в воскресенье, 15 января, нашел себе занятие по душе — от знакомства с историей восстанавливаемого кафедрального собора до катания на санях и собачьей упряжке.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Программа мероприятия стартовала в 14.00. В это время на сцене начали выступать творческие коллективы, а параллельно были организованы конкурсы и забавы.

Юным участникам «Рождественского квеста» предстояло отгадать загадки, посоревноваться в ловкости на полосе препятствий, продемонстрировать свои знания и расписать имбирный пряник. При этом пять станций было разбросано по всей территории гуляний. В качестве приза знатокам вручали календарь с изображением Спасского кафедрального собора.

Катание на санях и собачьей упряжки было организовано в сквере имени М.Ю. Лермонтова. При этом возможность погладить дружелюбных животных вызывала у детей и взрослых неподдельный восторг.

Тот, кто замерз или проголодался, мог подкрепиться шашлыком, а также выпить чай или кофе, не отходя далеко от сцены.

Среди присутствующих на фестивале то и дело попадались люди в исторических костюмах, которые охотно фотографировались со всеми желающими.

Также жители и гости Пензы не упустили возможность прогуляться по территории строящегося собора. Многие из них пробовали себя в роли звонарей — специально для этого были установлены небольшие колокола.

Ближе к 16.00 горожане стали стягиваться внутрь первохрама.

На лицах многих пензенцев можно было увидеть восхищение от грандиозности собора, масштаб которого в полной мере осознается, лишь когда попадаешь под его своды.

К присутствующим обратился митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, который поблагодарил всех за посильный вклад в восстановление собора, поздравил с прошедшим Рождеством и предстоящим Крещением.

«Радостно от того, что все больше и больше людей наполняет этот храм. Это дает мне некую возможность заглянуть в будущее, когда как священнослужитель я буду поздравлять всех вас с этими радостными праздничными событиями [в стенах собора]. И я уверен, что сейчас этот горизонт стал совершенно недалеким», — сказал он.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин высказал мнение, что фестиваль «Спасские вечера» стал центром притяжения верующих, объединившихся вокруг идеи строительства первохрама.

«Наша область многонациональная, [...] но православная вера объединила сегодня всех, кто неравнодушен к восстановлению нашей главной святыни», — отметил он.

После этого грамоты были вручены меценатам, которые регулярно вносят свой вклад в строительство.

Затем представители власти, а после них и все желающие могли повесить на елку украшение с пожеланием и оставить пожертвование. Среди тех, кто не остался в стороне, был мэр Пензы Виктор Кувайцев, который написал на елочной игрушке: «Пусть у всех сбываются мечты».