В Пензенской области 40 водителей попались на пьяной езде Общество

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции Пензенской области выявили 40 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения в период с 13 по 15 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по региону.

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«Из них девять водителей были задержаны по информации, полученной от граждан», — уточнили в Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что основной задачей проведенных профилактических мероприятий являлось предупреждение ДТП, происходящих по вине нетрезвых граждан.

«Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет», — напомнили в управлении.