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Пензенскому радиожурналисту Семену Вахштайну исполнилось 70 лет

12:15 | 16.01.2017 | Общество

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Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Один самых опытных журналистов Пензенской области Семен Вахштайн, стаж работы на радио которого составляет почти полвека, отмечает 70-летний юбилей.

Пензенскому радиожурналисту Семену Вахштайну исполнилось 70 лет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С самого утра главного редактора радиостанции «Эхо Пензы», которую он возглавил в 2006 году, поздравляют родные и близкие, а также друзья, знакомые и коллеги.

Свои пожелания преданные радиослушатели и почитатели таланта Семена Вахштайна оставляют на его страничках в социальных сетях, в частности, в Facebook. Среди них — депутаты, бизнесмены, общественные деятели, журналисты и многие другие.

Семен Вахштайн — лауреат всесоюзного и дипломант всероссийского телерадиоконкурсов. В 1994–2006 годах являлся автором и ведущим созданной им еженедельной радиопрограммы «Вечерняя Пенза».

С июня 2006 года Семен Вахштайн возглавляет в Пензе редакцию радиостанции «Эхо Пензы». Под его руководством она получила широкую известность, заслужила репутацию источника проверенной информации.

В ежедневных программах «События и мнения» Семен Вахштайн постоянно затрагивает важные социально-экономические и политические вопросы жизни Пензенской области.
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