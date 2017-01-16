Пензенскому радиожурналисту Семену Вахштайну исполнилось 70 лет Общество

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Один самых опытных журналистов Пензенской области Семен Вахштайн, стаж работы на радио которого составляет почти полвека, отмечает 70-летний юбилей.

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С самого утра главного редактора радиостанции «Эхо Пензы», которую он возглавил в 2006 году, поздравляют родные и близкие, а также друзья, знакомые и коллеги.

Свои пожелания преданные радиослушатели и почитатели таланта Семена Вахштайна оставляют на его страничках в социальных сетях, в частности, в Facebook. Среди них — депутаты, бизнесмены, общественные деятели, журналисты и многие другие.

Семен Вахштайн — лауреат всесоюзного и дипломант всероссийского телерадиоконкурсов. В 1994–2006 годах являлся автором и ведущим созданной им еженедельной радиопрограммы «Вечерняя Пенза».

С июня 2006 года Семен Вахштайн возглавляет в Пензе редакцию радиостанции «Эхо Пензы». Под его руководством она получила широкую известность, заслужила репутацию источника проверенной информации.

В ежедневных программах «События и мнения» Семен Вахштайн постоянно затрагивает важные социально-экономические и политические вопросы жизни Пензенской области.