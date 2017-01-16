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В Пензе на Крещение будет открыто три купели, по области — 30

16:24 | 16.01.2017 | Общество

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Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Три официальных места для купания будет действовать в Пензе в крещенскую ночь, с 18 на 19 января, а в целом по области их планируется организовать 30.

В Пензе на Крещение будет открыто три купели, по области — 30

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, купели будут оборудованы у дома №1А на улице Рылеева, на территории гостиничного комплекса «Русская охота» и на пруду Полевом в 1,5 км от арбековского поста ГИБДД.

Кроме того, совершить крещенское омовение пензенцы смогут в городе «Спутник» в Засечном.

Разрешенные места купания также будут действовать в селах Соловцовка, Бессоновка, Трофимовка, Ульяновка, в Заречном, Городище и ряде других населенных пунктов региона.

Вблизи официальных купелей будет обеспечено дежурство спасателей, сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, врачей и полицейских.
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