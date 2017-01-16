Пензенский губернатор предложил приучать сортировать мусор с детского сада Общество

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Внедрение раздельного сбора мусора необходимо начинать в Пензенской области с детского сада. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

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«Вести работу по экологическому образованию нужно с детского сада. Несложно научить детей сортировать мусор, поставив разные контейнеры под разные виды отходов. Дети потом будут влиять на своих родителей», — отметил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 16 января.

По мнению главы региона, следует составить план мероприятий, приуроченных к Году экологии в России.

«С незаконной добычей природных ископаемых и несанкционированными свалками мы боролись и в прошлом году, и в позапрошлом. Нужно, чтобы все министерства и ведомства региона дали свои предложения, как привести в порядок существующие скверы и разбить новые, какие деревья посадить, как активнее работать с молодежью», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.