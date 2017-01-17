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Пензенские НКО начали сдавать отчеты в Минюст

10:28 | 17.01.2017 | Общество

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Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Более 10 некоммерческих организаций представили в управление Минюста России по Пензенской области отчеты за 2016 год и сообщения о продолжении деятельности в первую рабочую неделю января.

Пензенские НКО начали сдавать отчеты в Минюст

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается на сайте ведомства, в их числе — общество по защите прав потребителей Пензенской области, колледж МНЭПУ, клуб мастеров плавания «Сура», профсоюз научно-производственного предприятия «Рубин», общественная организация «Союз ветеранов спецназа» и другие НКО.

Представить отчеты за 2016 год необходимо не позднее 15 апреля.

Это можно сделать лично, в виде почтового отправления с описью вложения, путем размещения данных на информационном портале Минюста России, а также по электронной почтой при соблюдении определенных условий.
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