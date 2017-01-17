Проблема с жильем в охранной зоне нефтепровода «Дружба» выходит на уровень губернатора Общество

Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Проблема с наличием жилых домов в охранной зоне магистрального нефтепровода «Дружба» на территории города Кузнецка Пензенской области, которая за последнюю неделю получила широкий резонанс в СМИ, выходит на уровень губернатора Ивана Белозерцева.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», собственники недвижимого имущества, чьи строения, в том числе незаконно возведенные, находятся в непосредственной близости от нефтепровода и в связи с этим подлежат сносу, направили соответствующее обращение главе региона. В нем они просят «оказать содействие в урегулировании спора, исходя из принципов разумности».

Кроме того, жители ставят вопрос о том, что является наиболее рациональным: осуществить снос части домовладений, находящихся в зоне 200-метрового минимально допустимого расстояния от оси нефтепровода, или изучить вопрос возможности переноса самого нефтепровода на расстояние, превышающее те же 200 метров.

О том, получил ли Иван Белозерцев к настоящему времени данное обращение, пока неизвестно, однако региональная власть находится в постоянном контакте с представителями АО «Транснефть – Дружба» и ищет компромиссы в сложившейся ситуации.

Так, в минувшую субботу, 14 января, по проблеме наличия жилья в охранной зоне нефтепровода «Дружба» состоялось совещание с участием председателя правительства Пензенской области Николая Симонова и начальника Куйбышевского районного управления – филиала АО «Транснефть – Дружба» Александра Шишкина.

Его итоги прокомментировал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский, который также заинтересован в том, чтобы власть, жители и руководство нефтетранспортной компании достигли консенсуса, поскольку в случае сноса зданий нагрузка по возмещению ущерба может быть отнесена на бюджет города: многие дома тогда строились на основании выданных органами местного самоуправления разрешительных документов.

«Представители компании [АО «Транснефть – Дружба»] исходят из требований безопасности. Позиция города и жителей небезупречна. В этой связи отделу архитектуры и комитету по управлению имуществом ставлю задачу — создать рабочую группу, совместно с представителями «Дружбы» еще раз обследовать этот район. Весь самострой взять на контроль — вплоть до применения штрафных санкций. Касаемо сетевых организаций — все согласования в этом районе запрещены», — цитирует мэра Кузнецка его пресс-служба.

Как стало известно, представителями нефтетранспортной компании в суд направлено 25 исковых заявлений по фактам строительства жилых домов в непосредственной близости от нефтепровода «Дружба-2», который был введен в эксплуатацию с оформлением всех необходимых документов еще в 1973 году.

Кроме того, по имеющейся информации, сейчас ведется работа по установлению собственников других земельных участков вблизи нефтепровода. В скором времени в суд может быть направлено еще около 20 аналогичных исковых заявлений.

В любом случае снос жилых домов, построенных в минимально допустимой зоне нефтепровода, возможен после исследования в судебных инстанциях всех представленных материалов и вступления соответствующих решений в законную силу.