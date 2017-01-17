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Полпред ознакомился с ходом создания центра сопровождаемого проживания инвалидов в Пензе

19:49 | 17.01.2017 | Общество

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Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич ознакомился с ходом строительства центра сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» в ходе рабочей поездки в Пензу во вторник, 17 января.

Полпред ознакомился с ходом создания центра сопровождаемого проживания инвалидов в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

Презентацию для него, а также для председателя совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова и губернатора Ивана Белозерцева провела руководитель общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова.

Она пояснила, что «Дом Вероники» — активный пансион для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности, лишенных родительского попечения. Он возводится в рамках социально-образовательного проекта «Квартал Луи», который представляет собой единственный в стране центр для молодых инвалидов. Здесь они обеспечены всеми условиями для проживания и обучения, медицинской и социальной реабилитации.

В июле 2016 года Михаил Бабич имел возможность лично оценить возможности «Квартала Луи» в ходе визита в Пензу.

«Дом Вероники» задуман как продолжение этого проекта. Проект предусматривает пространство для стационарного проживания 10 человек, гостевой хостел, мини-ферму и терапевтический сад. В центре предполагается осуществлять сопровождаемое проживание инвалидов, их обучение и трудоустройство.

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Как сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО, на объекте выполнено более половины строительно-монтажных работ: возведены стены первого и второго этажей, кровля, подведены и подключены инженерные коммуникации. Завершение строительства и открытие «Дома Вероники» планируется летом текущего года.

По данным правительства Пензенской области, общая стоимость проекта составляет 21 млн. рублей, в том числе для завершения отделочных работ необходимо 2,5 млн. рублей.

Комментируя состоявшуюся встречу, Мария Львова-Белова отметила, что для нее большая честь представить данный проект без официоза.

«Михаил Викторович [Бабич] сказал, что мы в его сердце и поддержка будет нам оказана! Виктор Алексеевич [Зубков] в свою очередь высоко оценил проделанную работу и обещал оказать всяческое содействие при тиражировании «Дома Вероники» по России», — написала она на своей странице в Facebook.
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