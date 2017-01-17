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В Пензе 10 февраля стартует регистрация в электронной очереди на путевки в лагеря

20:32 | 17.01.2017 | Общество

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Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Регистрация в электронной очереди на путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря стартует на специально созданном портале в Пензе в пятницу, 10 февраля, в 9.00. Соответствующая информация размещена на главной странице интернет-ресурса, который пока работает в тестовом режиме.

В Пензе 10 февраля стартует регистрация в электронной очереди на путевки в лагеря

Фото: Leto58.ru

В разделе «Детские оздоровительные лагеря» представлены сведения о семи из них: «Сосновый бор», «Строитель», «Белка», «Заря», «Юность», «Солнечная долина» и «Надежда».

Регламент работы сайта утвержден постановлением администрации Пензы №2234/1 от 15 декабря 2016 года.

Согласно тексту документа, родители или законные представители детей могут зарегистрироваться на нем самостоятельно или с помощью специалиста администрации района Пензы по месту жительства. Она будет осуществляться в период до 18.00 понедельника, 31 июля.

Заявка на путевку формируется в «Личном кабинете», где после заполнения всех данных следует распечатать или сохранить уведомление о присвоении регистрационного номера с указанием даты, времени и адреса представления пакета документов, необходимых для договора об организации отдыха и оздоровления детей.

Подача заявления на выдачу путевки осуществляется одним из родителей в ходе личного приема в районной администрации начиная с 12 апреля.

После проверки пакета документов родитель осуществляет выбор лагеря и смены из имеющихся в наличии путевок, закрепленных за районной администрацией по итогам конкурсных процедур.

В случае неявки одного из родителей в указанный день программа автоматически аннулирует регистрацию в электронной очереди, а при опоздании — будут предложены оставшиеся путевки. Их бронирование не предусмотрено.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, помочь родителям зарегистрироваться в электронной очереди также смогут педагогические работники. Для этого необходимо заблаговременно написать заявление в школе, где учится ребенок.
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