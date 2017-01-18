В Пензенской области три телеканала претендуют на «21-ю кнопку» Общество

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Три заявления от лицензиатов-вещателей об участии в процедуре выбора обязательного общедоступного телеканала субъекта Российской Федерации поступило в управление Роскомнадзора по Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил глава регионального ведомства Александр Крюков.

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По его словам, документы приняты от муниципального унитарного предприятия «Аналитический региональный центр информационных систем Пензы» (телеканал «ТВ-Пенза»), ЗАО «Телерадиокомпания «Наш дом» (телеканал «Наш дом») и ООО «Фирма «Экспресс» (телеканал «Экспресс»).

Александр Крюков добавил, что для участия в конкурсе вещатель, кроме заявления, обязан предоставить несколько важных материалов, среди которых 7-суточная запись эфира телеканала, копия регистрационного журнала с перечнем телепередач, сведения о производителях продукции СМИ, прокатные удостоверения на вышедшие в эфир фильмы, презентационный ролик о концепции вещания телеканала и сведения о доле населения, имеющего возможность принимать трансляцию канала на территории региона.

Собеседник агентства напомнил, что выбор обязательного общедоступного регионального телеканала осуществляется Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию.

«Заседание по выбору обязательных общедоступных телеканалов Приволжского федерального округа состоится 22 февраля», — уточнил Александр Крюков, указав, что решение будет принято путем голосования.

По его словам, к участию в заседании ФКК приглашены губернатор, глава регионального парламента, а также главный федеральный инспектор по Пензенской области.

Региональный общедоступный канал выбирается в каждом субъекте России из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% программ национального производства и транслируется на территории проживания не менее 50% населения.

В настоящее время операторы кабельного телевидения обязаны бесплатно транслировать 20 каналов, входящих в первый и второй цифровые мультиплексы.

После выбора общедоступного телеканала за ним будет закреплена так называемая «21-я кнопка»: при настройке телевизора, подключенного к кабельной сети, этот канал будет идти сразу после 20 федеральных телеканалов, входящих в цифровые мультиплексы.

Как ожидается, это повысит статус региональных СМИ и даст социально значимый эффект.