Ушел из жизни бывший редактор камешкирской газеты «Новь» Виктор Галютев Общество

Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Бывший редактор газеты «Новь» села Русский Камешкир Пензенской области Виктор Галютев скончался после тяжелой продолжительной болезни в четверг, 19 января.

Фото: Smi.pnzreg.ru

Соболезнования родным и близким покойного выразили сотрудники и руководство департамента информационной политики и СМИ региона.

«Несмотря на все тяготы со здоровьем, он руководил коллективом до конца 2016 года, а участие в жизни газеты принимал до самой кончины. Из 63 лет жизни более 30 Виктор Алексеевич [Галютев] работал в районной газете, большую часть из них — редактором», — отмечается в некрологе.

В нем добавляется, что Виктор Галютев был предан газете, в которой работал, и трепетно относился к коллективу, воспитав не одно поколение журналистов.

«В ответ он получал искреннее уважение коллег из родной газеты, редакторов из других районов области. Искренний журналист и грамотный руководитель, опытный наставник и заботливый отец и муж — таким запомнится Виктор Галютев», — подчеркивается в тексте.

Церемония прощания с покойным состоится в Русском Камешкине в предстоящую пятницу, 20 января, в 12.00. Она пройдет по адресу: улица Лермонтова, 1.