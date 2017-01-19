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Ушел из жизни бывший редактор камешкирской газеты «Новь» Виктор Галютев

11:48 | 19.01.2017 | Общество

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Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Бывший редактор газеты «Новь» села Русский Камешкир Пензенской области Виктор Галютев скончался после тяжелой продолжительной болезни в четверг, 19 января.

Ушел из жизни бывший редактор камешкирской газеты «Новь» Виктор Галютев

Фото: Smi.pnzreg.ru

Соболезнования родным и близким покойного выразили сотрудники и руководство департамента информационной политики и СМИ региона.

«Несмотря на все тяготы со здоровьем, он руководил коллективом до конца 2016 года, а участие в жизни газеты принимал до самой кончины. Из 63 лет жизни более 30 Виктор Алексеевич [Галютев] работал в районной газете, большую часть из них — редактором», — отмечается в некрологе.

В нем добавляется, что Виктор Галютев был предан газете, в которой работал, и трепетно относился к коллективу, воспитав не одно поколение журналистов.

«В ответ он получал искреннее уважение коллег из родной газеты, редакторов из других районов области. Искренний журналист и грамотный руководитель, опытный наставник и заботливый отец и муж — таким запомнится Виктор Галютев», — подчеркивается в тексте.

Церемония прощания с покойным состоится в Русском Камешкине в предстоящую пятницу, 20 января, в 12.00. Она пройдет по адресу: улица Лермонтова, 1.
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