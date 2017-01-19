В Пензе владелец «Peugeot» отсудил у автомойки почти 150 тыс. рублей Общество

Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Владелец автомобиля «Peugeot» отсудил около 150 тыс. рублей за повреждения, полученные на автомойке, расположенной на улице Чаадаева в Пензе.

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«В своем иске мужчина указал, что 5 мая 2016 года ему была оказана услуга по мойке автомобиля 2014 года выпуска, которую он оплатил в полном объеме. После этого он обнаружил многочисленные повреждения резиновых элементов по периметру стекол автомобиля. Согласно оценке, стоимость восстановительного ремонта составила 89 тыс. 500 рублей. Владелец машины неоднократно направлял претензии в адрес индивидуального предпринимателя, оказавшего услугу, но ответа на них не последовало», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она отметила, что проведенная экспертиза исключила вероятность производственного брака и нарушения правил эксплуатации транспортного средства.

«Согласно выводам эксперта, имеющиеся повреждения, вероятнее всего, возникли в результате воздействия аппарата высокого давления без подогрева воды MIDIA при мойке автомобиля», — уточнила собеседница агентства.

Наталья Быченкова добавила, что в пользу истца взысканы убытки, связанные с ремонтом автомобиля — 82 тыс. 199 рублей, компенсация морального вреда — 3 тыс. рублей, штраф — 42 тыс. 559 рублей, расходы на оплату услуг представителя — 5 тыс. рублей и эксперта — 9 тыс. 239 рублей.

«Не согласившись с решением, ответчик подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — резюмировала она.